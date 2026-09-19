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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 7
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 8
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 9
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
2
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 7
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 8
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 9
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
8 360 руб.  14 954 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор
8 360 руб. -44%
14 954 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
2
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
230

Описание товара Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор

Налобные фонари пользуются большой популярностью в туристической среде. Их удобство заключается в том, что руки владельца остаются свободными и фонарь не мешает выполнять какую-либо работу. Модель Fenix HM65R сделана именно в таком формате. В этом фонаре установлено сразу 2 диода, дающих белый свет. Оба размещаются в отдельных рефлекторах, один из которых фокусирует луч на дальней дистанции, а второй делает свет рассеянным и эффективным вблизи. Модель Fenix HM65R предназначена для туризма, экстремального спорта и просто активного досуга на природе. Это налобный фонарь с 2 диодами, который дает яркость до 1400 лм. Он работает с аккумулятором 18650 и может заряжаться через кабель стандарта USB type-C.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
2
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Страна производитель
Китай
Описание
Налобные фонари пользуются большой популярностью в туристической среде. Их удобство заключается в том, что руки владельца остаются свободными и фонарь не мешает выполнять какую-либо работу. Модель Fenix HM65R сделана именно в таком формате. В этом фонаре установлено сразу 2 диода, дающих белый свет. Оба размещаются в отдельных рефлекторах, один из которых фокусирует луч на дальней дистанции, а второй делает свет рассеянным и эффективным вблизи. Модель Fenix HM65R предназначена для туризма, экстремального спорта и просто активного досуга на природе. Это налобный фонарь с 2 диодами, который дает яркость до 1400 лм. Он работает с аккумулятором 18650 и может заряжаться через кабель стандарта USB type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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