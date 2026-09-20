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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
9 400 руб.  11 048 руб. 
Начислим 715 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
9 400 руб. -15%
11 048 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
65

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор

Wizard C2 WR Magnet USB (Белый красный свет) это универсальный мультифонарь мощными красными белыми светодиодами впечатляющим временем работы до месяцев. Фонарь подойдет для выполнения работ темное время суток для сохранения ночного зрения при чередовании включенного выключенного света: туристической палатке, при чтении карт или наблюдении за звездным небом, для рыбалки, охоты, велопрогулок профессиональной деятельности. Дополнительный красный свет яркостью 230 люмен эффективен во время тумана или других условиях затрудненной видимости. Его можно использовать качестве заднего велогабарита или мигающего предупредительного сигнала. По достоинству оценят фонарь рыболовы охотники: красный свет не спугнет зверя или рыбу. Wizard C2 WR также обладает дополнительным преимуществом на природе позволяет применять фонарь, не привлекая назойливых насекомых. Аккумулятор 18650 Li-Ion зарядное устройство USB входят комплект.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Описание
Wizard C2 WR Magnet USB (Белый красный свет) это универсальный мультифонарь мощными красными белыми светодиодами впечатляющим временем работы до месяцев. Фонарь подойдет для выполнения работ темное время суток для сохранения ночного зрения при чередовании включенного выключенного света: туристической палатке, при чтении карт или наблюдении за звездным небом, для рыбалки, охоты, велопрогулок профессиональной деятельности. Дополнительный красный свет яркостью 230 люмен эффективен во время тумана или других условиях затрудненной видимости. Его можно использовать качестве заднего велогабарита или мигающего предупредительного сигнала. По достоинству оценят фонарь рыболовы охотники: красный свет не спугнет зверя или рыбу. Wizard C2 WR также обладает дополнительным преимуществом на природе позволяет применять фонарь, не привлекая назойливых насекомых. Аккумулятор 18650 Li-Ion зарядное устройство USB входят комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - стоимость товара 9400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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