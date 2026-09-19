Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Blue, 200 лм, аккумулятор
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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
налобный
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
160
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%2 400 руб. 3 022 руб.
В наличии
Код товара: 482368
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Загружаем...
2 400 руб. -21%
3 022 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
налобный
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
160
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
10
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Blue, 200 лм, аккумулятор
Дополнительные характеристики: Центральное пятно/боковая засветка - 60°/110°. Безопасная глубина погружения - 1 м. Безопасная высота падения - 2 м. Рабочие температуры - -10...+40 °C. Режимы работы: Максимальный - 160 лм / 17 мин. Средний - 50 лм / 1 ч. Минимальный - 5 лм / 10 ч.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
налобный
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
160
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Дополнительные характеристики: Центральное пятно/боковая засветка - 60°/110°. Безопасная глубина погружения - 1 м. Безопасная высота падения - 2 м. Рабочие температуры - -10...+40 °C. Режимы работы: Максимальный - 160 лм / 17 мин. Средний - 50 лм / 1 ч. Минимальный - 5 лм / 10 ч.
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Blue, 200 лм, аккумулятор - стоимость товара 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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