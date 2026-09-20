Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм
Это очень компактный фонарь, прекрасно адаптированный под ваш быстрый ритм жизни и насущные задачи. Его небольшие размеры и простота позволяют всегда иметь под рукой портативный источник света. Что хорошо для разных ситуаций на практике. В составе модели – диод популярного производителя Cree. А именно – XP-G2 S3, рассчитанный на работу в течение 50 тысяч часов. Качественный светодиод способствует надёжной и стабильной работе изделия, давая луч с максимальной яркостью 100 люменов. Этого уровня света хватает, дабы подсвечивать ближайшие объекты перед собой. Либо освещать небольшое помещение. Дальнобойность достигает 35 метров. Питается фонарь за счёт одной батарейки типа ААА (LR03), прилагается в комплекте. Для питания советуют использовать аккумулятор Ni-MH.
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