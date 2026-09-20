Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор
Модель Fenix E02R являет собой аккумуляторный прибор, который окажет пользу в качестве брелка на ключи. Одно из основных преимуществ фонаря – его компактные размеры. Весит он не более 15 грамм. Такой миниатюрный фонарик даёт световой поток в 200 люменов, а дистанция распространения луча достигает 49 метров. Функционирует со встроенным аккумулятором ёмкостью в 120 миллиампер-часов. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает работу фонарика, а освещение получается за счёт применения светодиода Cree XP-G2 S3. Освещение – белого цвета. Предусмотрен порт micro-USB для подзарядки аккумулятора. Фонарь оснащается линзой с отражающим напылением, гарантирующей высокую эффективность освещения. Fenix E02R изготовлен из прочного материала, коим является алюминий марки А6061-Т6. Он предлагается пользователям в трёх разных дизайнах. Есть на выбор варианты с чёрным, синим, бронзовым цветами корпуса.
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