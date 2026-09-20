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Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. купить с доставкой в Москве
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Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум.

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Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
налобный
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
160
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 5
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 6
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
3 000 руб.  3 747 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
3 000 руб. -20%
3 747 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
налобный
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
160
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
13

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум.

Дополнительные характеристики: Центральное пятно/боковая засветка - 60°/110°. Безопасная глубина погружения - 1 м. Безопасная высота падения - 2 м. Рабочие температуры - -10...+40 °C. Режимы работы: Максимальный - 160 лм / 17 мин. Средний - 50 лм / 1 ч. Минимальный - 5 лм / 10 ч.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум.




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Назначение
налобный
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
160
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Описание
Дополнительные характеристики: Центральное пятно/боковая засветка - 60°/110°. Безопасная глубина погружения - 1 м. Безопасная высота падения - 2 м. Рабочие температуры - -10...+40 °C. Режимы работы: Максимальный - 160 лм / 17 мин. Средний - 50 лм / 1 ч. Минимальный - 5 лм / 10 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Green, 120 лм, белый и красный свет, аккум. - данный товар вы можете купить по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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