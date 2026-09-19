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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА

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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 1
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 2
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 3
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 4
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 1
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 2
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 3
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 4
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
3 210 руб.  4 481 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481220
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Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь налобный
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
130

Описание товара Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА

Фонари Fenix HM23 относятся к популярной категории налобных источников света. Она удобна тем, что дает полную свободу действий, ведь обе руки пользователя свободные. Этот фонарь понравится рыбакам, туристам и велосипедистам, а также любителям пикников и вечерних пробежек. Он работает с одним долговечным диодом Cree, который дает нейтрально-белый свет. Фонарь поддерживает 3 разных по яркости режима

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь налобный
Описание
Фонари Fenix HM23 относятся к популярной категории налобных источников света. Она удобна тем, что дает полную свободу действий, ведь обе руки пользователя свободные. Этот фонарь понравится рыбакам, туристам и велосипедистам, а также любителям пикников и вечерних пробежек. Он работает с одним долговечным диодом Cree, который дает нейтрально-белый свет. Фонарь поддерживает 3 разных по яркости режима
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный налобный Fenix HM23, 240 лм, 1-АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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