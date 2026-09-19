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Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор

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Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 7
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 8
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 9
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 7
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 8
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 9
  • Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
8 210 руб.  13 291 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор
8 210 руб. -38%
13 291 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650, CR123A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х5
Вес, г.
90

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор

Универсальный фонарь Fenix UC35 V2.0 стала достойным дополнением к линейке универсальный фонарей UC. Представленный фонарь получил один из самых современных светодиодов бренда Cree (Cree XP-L HI V3), который в свою очередь сочетает в себе прекрасные показатели освещения и низкое энергопотребление. Это позитивно сказывается на длительности работы фонаря от одного заряда, позволяя ему работать до 800 часов в режиме «Эко». Дальность исходящего луча света может достигать 266 метров, а яркость светового потока — до 1 000 люмен. Таких показателей удалось добиться не только за счёт применения новейшего светодиода, а и за счёт установки специального рефлектора с гладкой поверхностью. Управление фонарем производится с помощью двух клавиш. Та, что расположена возле «головной» части, выполнена из анодированной нержавеющей стали и позволяет поочередно переключать все режимы работы. К слову, в эту же кнопку встроен индикатор уровня заряда (пара диодов зеленого и красного цвета). Фонарь заряжается от центральной электросети 220V. Торцевая кнопка прорезинена и предназначена для быстрого доступа к режимам «Стробоскоп» и «Турбо». За счёт наличия функции «Памяти», при включении фонаря будет запущен последний выбранный режим работы, что позволит вам не настраивать Fenix UC35 V2.0 каждый раз при запуске, а просто пользоваться им с максимальным комфортом.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650, CR123A
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный фонарь Fenix UC35 V2.0 стала достойным дополнением к линейке универсальный фонарей UC. Представленный фонарь получил один из самых современных светодиодов бренда Cree (Cree XP-L HI V3), который в свою очередь сочетает в себе прекрасные показатели освещения и низкое энергопотребление. Это позитивно сказывается на длительности работы фонаря от одного заряда, позволяя ему работать до 800 часов в режиме «Эко». Дальность исходящего луча света может достигать 266 метров, а яркость светового потока — до 1 000 люмен. Таких показателей удалось добиться не только за счёт применения новейшего светодиода, а и за счёт установки специального рефлектора с гладкой поверхностью. Управление фонарем производится с помощью двух клавиш. Та, что расположена возле «головной» части, выполнена из анодированной нержавеющей стали и позволяет поочередно переключать все режимы работы. К слову, в эту же кнопку встроен индикатор уровня заряда (пара диодов зеленого и красного цвета). Фонарь заряжается от центральной электросети 220V. Торцевая кнопка прорезинена и предназначена для быстрого доступа к режимам «Стробоскоп» и «Турбо». За счёт наличия функции «Памяти», при включении фонаря будет запущен последний выбранный режим работы, что позволит вам не настраивать Fenix UC35 V2.0 каждый раз при запуске, а просто пользоваться им с максимальным комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор - стоимость товара 8210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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