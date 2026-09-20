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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
10 400 руб.  13 280 руб. 
Начислим 791 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор
10 400 руб. -22%
13 280 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
135

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор

Viking Pro — это тактическая модель нового поколения с мягким широким светом для охоты на открытой местности и специализированных задач. Фонарь можно использовать сразу из коробки: в комплект теперь входят аккумулятор высокой емкости и быстрая магнитная зарядка. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают Viking Pro лучшим решением для ближней и средней дистанции с максимальной дальностью до 288 метров. Широкий луч позволяет комфортно выцеливать объекты, находящиеся на небольшом расстоянии в 50-70 метров. Яркость светового потока при этом составляет впечатляющие 2200 люмен. Для зарядки элемента питания не нужно приобретать дополнительное устройство. Аккумулятор заряжается внутри фонаря от любого источника питания с выходом USB. Благодаря силиконовому грип-упору и тактической кнопке в задней крышке Viking Pro удобно использовать одной рукой. Модель совместима с оригинальными цветными фильтрами и выносными кнопками, а также с любыми универсальными подствольными креплениями.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Viking Pro — это тактическая модель нового поколения с мягким широким светом для охоты на открытой местности и специализированных задач. Фонарь можно использовать сразу из коробки: в комплект теперь входят аккумулятор высокой емкости и быстрая магнитная зарядка. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают Viking Pro лучшим решением для ближней и средней дистанции с максимальной дальностью до 288 метров. Широкий луч позволяет комфортно выцеливать объекты, находящиеся на небольшом расстоянии в 50-70 метров. Яркость светового потока при этом составляет впечатляющие 2200 люмен. Для зарядки элемента питания не нужно приобретать дополнительное устройство. Аккумулятор заряжается внутри фонаря от любого источника питания с выходом USB. Благодаря силиконовому грип-упору и тактической кнопке в задней крышке Viking Pro удобно использовать одной рукой. Модель совместима с оригинальными цветными фильтрами и выносными кнопками, а также с любыми универсальными подствольными креплениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - стоимость товара 10400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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