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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор
Viking Pro — это тактическая модель нового поколения с мягким широким светом для охоты на открытой местности и специализированных задач. Фонарь можно использовать сразу из коробки: в комплект теперь входят аккумулятор высокой емкости и быстрая магнитная зарядка. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают Viking Pro лучшим решением для ближней и средней дистанции с максимальной дальностью до 288 метров. Широкий луч позволяет комфортно выцеливать объекты, находящиеся на небольшом расстоянии в 50-70 метров. Яркость светового потока при этом составляет впечатляющие 2200 люмен. Для зарядки элемента питания не нужно приобретать дополнительное устройство. Аккумулятор заряжается внутри фонаря от любого источника питания с выходом USB. Благодаря силиконовому грип-упору и тактической кнопке в задней крышке Viking Pro удобно использовать одной рукой. Модель совместима с оригинальными цветными фильтрами и выносными кнопками, а также с любыми универсальными подствольными креплениями.
Viking Pro — это тактическая модель нового поколения с мягким широким светом для охоты на открытой местности и специализированных задач. Фонарь можно использовать сразу из коробки: в комплект теперь входят аккумулятор высокой емкости и быстрая магнитная зарядка. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают Viking Pro лучшим решением для ближней и средней дистанции с максимальной дальностью до 288 метров. Широкий луч позволяет комфортно выцеливать объекты, находящиеся на небольшом расстоянии в 50-70 метров. Яркость светового потока при этом составляет впечатляющие 2200 люмен. Для зарядки элемента питания не нужно приобретать дополнительное устройство. Аккумулятор заряжается внутри фонаря от любого источника питания с выходом USB. Благодаря силиконовому грип-упору и тактической кнопке в задней крышке Viking Pro удобно использовать одной рукой. Модель совместима с оригинальными цветными фильтрами и выносными кнопками, а также с любыми универсальными подствольными креплениями.
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор - стоимость товара 10400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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