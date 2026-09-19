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Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Плоскогубцы,кусачки,захват для круглых предметов,пила,два ножа разной заточки,ножницы,отвертка,открывалка,пила, шило, держатель для бит,набор съемных бит.
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
1 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Плоскогубцы,кусачки,захват для круглых предметов,пила,два ножа разной заточки,ножницы,отвертка,открывалка,пила, шило, держатель для бит,набор съемных бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
320

Описание товара Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G203 включает в себя 24 инструмента, компактно расположенных в одном корпусе. Изготовлен из высокопрочной стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность. Поверхность практически не оставляет отпечатков - практичный внешний вид. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Нейлоновый чехол крепится на поясе - набор всегда под рукой. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
Плоскогубцы,кусачки,захват для круглых предметов,пила,два ножа разной заточки,ножницы,отвертка,открывалка,пила, шило, держатель для бит,набор съемных бит.
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G203 включает в себя 24 инструмента, компактно расположенных в одном корпусе. Изготовлен из высокопрочной стали, которая защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, повышает прочность. Поверхность практически не оставляет отпечатков - практичный внешний вид. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане - не занимает много места. Нейлоновый чехол крепится на поясе - набор всегда под рукой. Дополнительные характеристики Размер в сложенно виде, мм: 105; Размер в раскрытом состоянии, мм: 165; Марка стали: 440 С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G203, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1840 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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