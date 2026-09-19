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Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол

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Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 6
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 7
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 8
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 9
Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
захват для гаек, консервный нож, кусачки, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, плоскогубцы
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 6
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 7
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 8
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 9
  • Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385799
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол
2 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
захват для гаек, консервный нож, кусачки, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, плоскогубцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Ширина, см
4.7
Высота, см
8.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
390

Описание товара Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G202B стильный, функциональный набор необходимых каждый день инструментов. Благодаря компактным размерам и небольшому весу удобно хранить и транспортировать. Специальный чехол позволяет носить на поясе - высвобождает руки и все элементы в одном месте. Изготовлен из нержавеющей стали с вороненым покрытие. Защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, имеет большой запас прочности и сохраняет заточку режущих элементов длительное время. Дополнительные характеристики Марка стали: 440 С.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
захват для гаек, консервный нож, кусачки, ножницы, отвертка, открывалка для бутылок, пила, плоскогубцы
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Ширина, см
4.7
Высота, см
8.1
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G202B стильный, функциональный набор необходимых каждый день инструментов. Благодаря компактным размерам и небольшому весу удобно хранить и транспортировать. Специальный чехол позволяет носить на поясе - высвобождает руки и все элементы в одном месте. Изготовлен из нержавеющей стали с вороненым покрытие. Защищает от коррозии, продлевает срок эксплуатации, имеет большой запас прочности и сохраняет заточку режущих элементов длительное время. Дополнительные характеристики Марка стали: 440 С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G202B, 105 мм, 24 функций, нейлоновый чехол - купить по цене 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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