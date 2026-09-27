Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
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Характеристики
Описание товара Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Удобный полноразмерный мультитул G301-H от компании Ganzo. Большой набор инструментов позволяет использовать модель G301-H для полноценного ремонта разнообразной техники. В комплект мультитула G301-H входят следующие инструменты: подпружиненные плоскогубцы с кусачками, два лезвия, одно из которых имеет серрейторную заточку, две плоских отвертки разного размера, пилу по дереву, ножницы, зенковку, удлинитель для адаптера, консервный нож. Также в комплект данной модели входит кассета с адаптером и набор разнообразных бит (3 плоских отвертки, 3 крестовых отвертки, 3 шестигранных ключа наиболее популярных размеров). Все инструменты мультитула G301-H выполнены из нержавеющей стали 440С. Биты, входящие в комплект, изготовлены из углеродистой стали. Металлические рукоятки мультитула G301-H имеют структурную поверхность, что способствует уверенному удержанию инструмента во время работы. Для безопасности использования, все инструменты модели снабжены фиксирующей защелкой.
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Теги товара: подарочные
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Теги товара: подарочные
Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G301H, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол