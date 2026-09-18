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Нож Victorinox Climber 1.3703.3 купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Climber 1.3703.3

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Нож Victorinox Climber 1.3703.3 - фото 1
Нож Victorinox Climber 1.3703.3 - фото 2
Нож Victorinox Climber 1.3703.3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
14
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Climber 1.3703.3 - фото 1
  • Нож Victorinox Climber 1.3703.3 - фото 2
  • Нож Victorinox Climber 1.3703.3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
3 950 руб.  4 846 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Climber 1.3703.3
3 950 руб. -18%
4 846 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
14
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
90

Описание товара Нож Victorinox Climber 1.3703.3

Швейцарский нож Victorinox Climber 1.3703.3 черный представляет собой удобный и практичный набор инструментов, который можно использовать в различных ситуациях. В состав набора входят инструменты для маникюра, монтажные и походные инструменты, которые также можно использоваться в бытовых условиях.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Climber 1.3703.3




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
14
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Climber 1.3703.3 черный представляет собой удобный и практичный набор инструментов, который можно использовать в различных ситуациях. В состав набора входят инструменты для маникюра, монтажные и походные инструменты, которые также можно использоваться в бытовых условиях.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Climber 1.3703.3 - данный товар вы можете купить по цене 3950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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