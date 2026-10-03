Нож Victorinox Huntsman 1.3713.3 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
винтовая отвёртка, зубочистка, консервный нож, крючок, нож, ножницы, открывалка для бутылок, пила, пинцет, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб.
В наличии
Код товара: 202274
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 610 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
винтовая отвёртка, зубочистка, консервный нож, крючок, нож, ножницы, открывалка для бутылок, пила, пинцет, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.6
Высота, см
9.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
106
Описание товара Нож Victorinox Huntsman 1.3713.3 Black
Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.3 черный оснащен разнообразным инструментом. Небольшие размеры каждого элемента не сказываются на его функциональности. Габариты самого ножа позволяют свободно переносить его с собой или закрепить в виде брелка.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
винтовая отвёртка, зубочистка, консервный нож, крючок, нож, ножницы, открывалка для бутылок, пила, пинцет, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.6
Высота, см
9.1
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.3 черный оснащен разнообразным инструментом. Небольшие размеры каждого элемента не сказываются на его функциональности. Габариты самого ножа позволяют свободно переносить его с собой или закрепить в виде брелка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Huntsman 1.3713.3 Black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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