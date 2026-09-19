Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%4 590 руб. 5 843 руб.
В наличии
Код товара: 385731
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 590 руб. -21%
5 843 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х3
Вес, г.
110
Описание товара Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный
Victorinox Picknicker - название ножа говорит само за себя. Picknicker - отличный нож для пикника, нож включает в себя самые необходимые инструменты для отдыха на природе: лезвие, открывалки для бутылок и консервов, штопор.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Victorinox Picknicker - название ножа говорит само за себя. Picknicker - отличный нож для пикника, нож включает в себя самые необходимые инструменты для отдыха на природе: лезвие, открывалки для бутылок и консервов, штопор.
Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный - по цене 4590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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