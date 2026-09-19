Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 385801
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
150
Описание товара Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный
Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный
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Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный
Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный - стоимость товара 2320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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