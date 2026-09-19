Top.Mail.Ru
Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный - фото 1
Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный - фото 1
  • Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный
2 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
150

Описание товара Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный

Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный

Отзывы о товаре Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Victorinox для ножей Ranger Grip 130 мм, до 3 уровней, нейлоновый, черный - стоимость товара 2320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...