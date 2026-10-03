Мультитул Stayer Professional 22853_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник с рыбочисткой, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, серрейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 266774
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник с рыбочисткой, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, серрейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
320
Описание товара Мультитул Stayer Professional 22853_z01
Многофункциональный инструмент Stayer Professional 22853_z01 - незаменимый помощник в походах и на пикниках, охоте и рыбалке. Он включает в себя наиболее часто используемые в повседневном быту инструменты. Компактный и незаметный, всегда под рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 980 руб. 1 630 руб.245 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22851_z01
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитМультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)
-
В наличииЦена 1 010 руб. 1 650 руб.253 руб. в СплитНож Зубр Турист 47782
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22850_z01
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитМультитул Stayer Professional 22852_z01
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитМультитул Зубр Мастер 47750
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитТрансформер Matrix 17622, 13 функций, авторазжим, в чехле, 165 м...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитТрансформер (мультитул) Matrix 17627, 15 функций, авторазжим, в ...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитМультитул Зубр Мастер 47752
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитМультитул Nextool Knight EDC, черный (NE20153)
-
В наличииЦена 1 480 руб. 1 760 руб.370 руб. в СплитКусачки для ногтей брелок Victorinox 5,9 мм
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник с рыбочисткой, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, серрейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Многофункциональный инструмент Stayer Professional 22853_z01 - незаменимый помощник в походах и на пикниках, охоте и рыбалке. Он включает в себя наиболее часто используемые в повседневном быту инструменты. Компактный и незаметный, всегда под рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Stayer Professional 22853_z01 - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультитул Stayer Professional 22853_z01