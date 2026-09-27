Мультитул Nextool Knight EDC, черный (NE20153)
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
12
Функции
линейка, нож прямой, ножницы, отвертка крестовая, отвертка плоская, открывалка для бутылок, открывалка для консервов, шило
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 587016
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
линейка, нож прямой, ножницы, отвертка крестовая, отвертка плоская, открывалка для бутылок, открывалка для консервов, шило
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х3
Вес, г.
129
Описание товара Мультитул Nextool Knight EDC, черный (NE20153)
Мультитул Nextool Xiaomi Knight EDC черный NE20153 – это один инструмент, который поможет в многих случаях в вашей жизни. Подходит для ежедневного использования, походов и кемпинга. Обеспечивают превосходную защиту от ржавчины, не боятся влаги.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
линейка, нож прямой, ножницы, отвертка крестовая, отвертка плоская, открывалка для бутылок, открывалка для консервов, шило
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Мультитул Nextool Xiaomi Knight EDC черный NE20153 – это один инструмент, который поможет в многих случаях в вашей жизни. Подходит для ежедневного использования, походов и кемпинга. Обеспечивают превосходную защиту от ржавчины, не боятся влаги.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Nextool Knight EDC, черный (NE20153) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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