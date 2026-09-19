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Мультитул Ganzo G104 купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G104

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Мультитул Ganzo G104 - фото 1
Мультитул Ganzo G104 - фото 2
Мультитул Ganzo G104 - фото 3
Мультитул Ganzo G104 - фото 4
Мультитул Ganzo G104 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
нож, пила, шило, напильник, открывалка для бутылок, небольшая плоская и крестовая отвертки, держатель для дополнительных бит, набор из 9 бит и переходник
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G104 - фото 1
  • Мультитул Ganzo G104 - фото 2
  • Мультитул Ganzo G104 - фото 3
  • Мультитул Ganzo G104 - фото 4
  • Мультитул Ganzo G104 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Ganzo G104
1 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
нож, пила, шило, напильник, открывалка для бутылок, небольшая плоская и крестовая отвертки, держатель для дополнительных бит, набор из 9 бит и переходник
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
370

Описание товара Мультитул Ganzo G104

Мультитул Ganzo G104 черный выручит в походе, длительной прогулке или срочном ремонте снаряжения. Прочная нержавеющей сталь с порошковой краской защищают от коррозии и продлевают срок службы. В конструкции плоскобцев предусмотрена пружина для использования прибора одной рукой. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане или вешать на пояс - всегда под рукой. Специальный чехол помогает хранить все комплектующие в одном месте. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С; Длина в сложенном состоянии - 105 мм; Длина в раскрытом состоянии - 165 мм.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G104




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
11
Функции
нож, пила, шило, напильник, открывалка для бутылок, небольшая плоская и крестовая отвертки, держатель для дополнительных бит, набор из 9 бит и переходник
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G104 черный выручит в походе, длительной прогулке или срочном ремонте снаряжения. Прочная нержавеющей сталь с порошковой краской защищают от коррозии и продлевают срок службы. В конструкции плоскобцев предусмотрена пружина для использования прибора одной рукой. Небольшие размеры и вес позволяют удобно носить в кармане или вешать на пояс - всегда под рукой. Специальный чехол помогает хранить все комплектующие в одном месте. Дополнительные характеристики Марка стали - 440 С; Длина в сложенном состоянии - 105 мм; Длина в раскрытом состоянии - 165 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G104 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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