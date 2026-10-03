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Мультитул Зубр Эксперт 47770 купить с доставкой в Москве
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Мультитул Зубр Эксперт 47770

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для гаек и цилиндров, нож, отвертка PH, отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, ножницы
Наличие карабина
да
  • Мультитул Зубр Эксперт 47770 - фото 1
  • Мультитул Зубр Эксперт 47770 - фото 2
  • Мультитул Зубр Эксперт 47770 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 870 руб.  4 200 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202379
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Зубр Эксперт 47770
2 870 руб. -32%
4 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
инструментальная сталь
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для гаек и цилиндров, нож, отвертка PH, отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, ножницы
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х8
Вес, г.
500

Описание товара Мультитул Зубр Эксперт 47770

Многофункциональный мультитул. Инструмент-трансформер снабжен эргономичной ручкой и большим набором инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Зубр Эксперт 47770




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
инструментальная сталь
Количество функций
11
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для гаек и цилиндров, нож, отвертка PH, отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, ножницы
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный мультитул. Инструмент-трансформер снабжен эргономичной ручкой и большим набором инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Зубр Эксперт 47770 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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