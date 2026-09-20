Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, зеленый (NE20278)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, зеленый (NE20278)
Xiaomi NexTool Flagship Pro Multi Tool (Green) (NE20278) - мультитул, способный заменить сразу 16 инструментов! Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. Изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, подходит для ежедневного применения и пригодится вам в поездках и туристических походах.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитМультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, нейлоновый ...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитНож Victorinox Spartan 1.3603.94
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 170 руб.865 руб. в СплитНож Victorinox Rambler 0.6363
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитМультитул Nextool Flagship Pro, черный (NE20120)
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитМультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, красный (NE...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитМультитул Ganzo G301, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитМультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, с...
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, ...
-
В наличииЦена 3 760 руб. 7 220 руб.940 руб. в СплитМультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитНож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитМультитул Ganzo G302-B, 105 мм, 26 функций, нейлоновый чехол
Отзывы о товаре Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, зеленый (NE20278)