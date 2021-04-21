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Нож Victorinox Rambler 0.6363 купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Rambler 0.6363

9 Отзывы
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Нож Victorinox Rambler 0.6363
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 460 руб.  4 170 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Rambler 0.6363
3 460 руб. -17%
4 170 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х2
Вес, г.
40

Описание товара Нож Victorinox Rambler 0.6363

Нож-брелок Victorinox Classic Rambler 0.6363, 58 мм, 10 функций, красный оснащен разнообразным инструментом, что делает набор универсальным в использовании. Яркий цвет рукояток делает брелок заметным. Для подвешивания имеется специальное кольцо - набор всегда будет под рукой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Rambler 0.6363

Источник: Яндекс Маркет
21.04.2021
Иван Cтрельников

Достоинства:
Прочный, надёжный, ничего лишнего.

Недостатки:
Входящий в комплект чехол безнадёжно бесполезен.

Комментарий:
Уже не могу себе представить мою связку ключей без этого маленького, но незаменимого предмета.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2021
денис а.

Достоинства:
Все

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Совсем не жалею о покупке. Стоит каждого рубля!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2021
Павел Ч.

Достоинства:
Всё что нужно для городского жителя тут есть

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень удобный ,не ощущается в кармане.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2020
Кенжебай М.

Достоинства:
Хороший нож

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Для брелка само то
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2020
закария т.

Достоинства:
Отличное качество исполнения, выполняет свои функции полностью.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное дополнение к моим ножом victorinox.Подарил сыну такой-же.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2020
Анатолий Б.

Достоинства:
Гениальный нож. Нож, ножницы, пинцет и 2 отвертки (шлиц и крест) - это те функции, которыми я пользуюсь.

Недостатки:
за 3 года не выявлено почему отклоняют отзыв?!

Комментарий:
Я не знаю, как я раньше без него жил. Висит на ключах. Объездил со мной в качестве брелока пол мира, пока тайцы на внутренних линиях не заставили его выбросить. Купил еще один. Подарил похожий нож жене и друзьям по ножу. На даче был основным инструментом, когда делал новую проводку) штопор бы еще как-нибудь добавить, но в такой размер, пожалуй, нереально)) вообще must have каждому!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2020
Haku Okami

Достоинства:
Отличное качество, ювелирная подгонка деталей, в комплекте чехольчик, ножик с заточкой как у бритвы, ножнички не хуже

Недостатки:
Должен был идти в маленькой подарочной коробочке но её небыло, пришла огромная коробка и на дне этот малюсенький ножичек с чехлом

Комментарий:
Рекомендую к покупке, если денег не жалко на качественную вещь которая прослужит вам годы, этот вариант для вас
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2019
Александр Климанский

Достоинства:
Компактный размер. Нож висит на ключах как брелок. Качественная сталь, которая хорошо держит заточку. Крестовая отвёртка универсальная и подходит под большинство винтов. Плоская отвёртка тоже очень удобно. Открывалка для пивных бутылок. Щипчики почти бесполезны, но зубочистка часто выручала.

Недостатки:
Через два года активного использования сломались ножницы. Лопнула сталь. Нет открывали для бутылок. В это размере вообще не предусмотрен штопор, что плохо.

Комментарий:
Очень часто использовал для разделки UTP проводов. В итоге ножницы не выдержали. Куплю такой же ножик.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2015
Анонимный отзыв


Комментарий:
Классный ножик



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож-брелок Victorinox Classic Rambler 0.6363, 58 мм, 10 функций, красный оснащен разнообразным инструментом, что делает набор универсальным в использовании. Яркий цвет рукояток делает брелок заметным. Для подвешивания имеется специальное кольцо - набор всегда будет под рукой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2021
Иван Cтрельников

Достоинства:
Прочный, надёжный, ничего лишнего.

Недостатки:
Входящий в комплект чехол безнадёжно бесполезен.

Комментарий:
Уже не могу себе представить мою связку ключей без этого маленького, но незаменимого предмета.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2021
денис а.

Достоинства:
Все

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Совсем не жалею о покупке. Стоит каждого рубля!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2021
Павел Ч.

Достоинства:
Всё что нужно для городского жителя тут есть

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень удобный ,не ощущается в кармане.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2020
Кенжебай М.

Достоинства:
Хороший нож

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Для брелка само то
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2020
закария т.

Достоинства:
Отличное качество исполнения, выполняет свои функции полностью.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное дополнение к моим ножом victorinox.Подарил сыну такой-же.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2020
Анатолий Б.

Достоинства:
Гениальный нож. Нож, ножницы, пинцет и 2 отвертки (шлиц и крест) - это те функции, которыми я пользуюсь.

Недостатки:
за 3 года не выявлено почему отклоняют отзыв?!

Комментарий:
Я не знаю, как я раньше без него жил. Висит на ключах. Объездил со мной в качестве брелока пол мира, пока тайцы на внутренних линиях не заставили его выбросить. Купил еще один. Подарил похожий нож жене и друзьям по ножу. На даче был основным инструментом, когда делал новую проводку) штопор бы еще как-нибудь добавить, но в такой размер, пожалуй, нереально)) вообще must have каждому!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2020
Haku Okami

Достоинства:
Отличное качество, ювелирная подгонка деталей, в комплекте чехольчик, ножик с заточкой как у бритвы, ножнички не хуже

Недостатки:
Должен был идти в маленькой подарочной коробочке но её небыло, пришла огромная коробка и на дне этот малюсенький ножичек с чехлом

Комментарий:
Рекомендую к покупке, если денег не жалко на качественную вещь которая прослужит вам годы, этот вариант для вас
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2019
Александр Климанский

Достоинства:
Компактный размер. Нож висит на ключах как брелок. Качественная сталь, которая хорошо держит заточку. Крестовая отвёртка универсальная и подходит под большинство винтов. Плоская отвёртка тоже очень удобно. Открывалка для пивных бутылок. Щипчики почти бесполезны, но зубочистка часто выручала.

Недостатки:
Через два года активного использования сломались ножницы. Лопнула сталь. Нет открывали для бутылок. В это размере вообще не предусмотрен штопор, что плохо.

Комментарий:
Очень часто использовал для разделки UTP проводов. В итоге ножницы не выдержали. Куплю такой же ножик.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2015
Анонимный отзыв


Комментарий:
Классный ножик


Нож Victorinox Rambler 0.6363 - по цене 3460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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