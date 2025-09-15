Нож Victorinox Camper 1.3613 Red
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%3 540 руб. 4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202276
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
90
Описание товара Нож Victorinox Camper 1.3613 Red
Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший нож, давно хотел купить и не разочаровался. Не лювтит, лезвия острые, все что надо, сделано добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не могу без этого ножа! Купил его так как потерял такой же
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за хороший,качественный оригинальный нож. Покупал отцу,он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Нож классный, заточен идеально. Один мой друг разбирается в этих ножах, сказал оригинал. (кстати, он пока осматривал нож случайно себя им порезал-даже не заметил так как он очень сильно заточен)
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! На кармане носить с собой всегда и везде самое то! Вроде бы оригинал, но если и реплика, то очень качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож, еще там пила, забыл вытащить . Качество на вид очень хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Супер нож, качество компактный, выручает в быту и походах
Достоинства:
Комментарий:
Хороший нож. Причем уже имеется отличная заводская заточка. Пользуюсь в поездках, острый как новый.
Достоинства:
Комментарий:
Качество ножа порадовало! Покупал его в качестве альтернативы карманному китайскому за 350р, ценовой разбег в разы, но и качество в разы выше и прослужит не один год. Остался доволен. ! ))
Достоинства:
Комментарий:
товар оригинальный,качество отличное ,нож в смазке инструкция на месте.рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Нож отличный! Качество на высоте, очень острый, пришёл раньше срока, спасибо продавцу и доставке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный нож. Молодой человек остался доволен!
Достоинства:
Комментарий:
думал будет побольше, качество время покажет, это ж викторинокс
Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Camper 1.3613 Red
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший нож, давно хотел купить и не разочаровался. Не лювтит, лезвия острые, все что надо, сделано добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не могу без этого ножа! Купил его так как потерял такой же
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо за хороший,качественный оригинальный нож. Покупал отцу,он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Нож классный, заточен идеально. Один мой друг разбирается в этих ножах, сказал оригинал. (кстати, он пока осматривал нож случайно себя им порезал-даже не заметил так как он очень сильно заточен)
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! На кармане носить с собой всегда и везде самое то! Вроде бы оригинал, но если и реплика, то очень качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож, еще там пила, забыл вытащить . Качество на вид очень хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Супер нож, качество компактный, выручает в быту и походах
Достоинства:
Комментарий:
Хороший нож. Причем уже имеется отличная заводская заточка. Пользуюсь в поездках, острый как новый.
Достоинства:
Комментарий:
Качество ножа порадовало! Покупал его в качестве альтернативы карманному китайскому за 350р, ценовой разбег в разы, но и качество в разы выше и прослужит не один год. Остался доволен. ! ))
Достоинства:
Комментарий:
товар оригинальный,качество отличное ,нож в смазке инструкция на месте.рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Нож отличный! Качество на высоте, очень острый, пришёл раньше срока, спасибо продавцу и доставке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный нож. Молодой человек остался доволен!
Достоинства:
Комментарий:
думал будет побольше, качество время покажет, это ж викторинокс