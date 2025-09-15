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Нож Victorinox Camper 1.3613 Red купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Camper 1.3613 Red

13 Отзывы
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Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 1
Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 2
Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 3
Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 2
  • Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 3
  • Нож Victorinox Camper 1.3613 Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
3 540 руб.  4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202276
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
90

Описание товара Нож Victorinox Camper 1.3613 Red

Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Camper 1.3613 Red

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший нож, давно хотел купить и не разочаровался. Не лювтит, лезвия острые, все что надо, сделано добротно.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже не могу без этого ножа! Купил его так как потерял такой же
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Кошелев Максим Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за хороший,качественный оригинальный нож. Покупал отцу,он доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Melon

Достоинства:


Комментарий:
Нож классный, заточен идеально. Один мой друг разбирается в этих ножах, сказал оригинал. (кстати, он пока осматривал нож случайно себя им порезал-даже не заметил так как он очень сильно заточен)
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! На кармане носить с собой всегда и везде самое то! Вроде бы оригинал, но если и реплика, то очень качественная.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож, еще там пила, забыл вытащить . Качество на вид очень хорошее
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер нож, качество компактный, выручает в быту и походах
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший нож. Причем уже имеется отличная заводская заточка. Пользуюсь в поездках, острый как новый.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качество ножа порадовало! Покупал его в качестве альтернативы карманному китайскому за 350р, ценовой разбег в разы, но и качество в разы выше и прослужит не один год. Остался доволен. ! ))
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
товар оригинальный,качество отличное ,нож в смазке инструкция на месте.рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Нож отличный! Качество на высоте, очень острый, пришёл раньше срока, спасибо продавцу и доставке.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Анна П

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный нож. Молодой человек остался доволен!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дилара Г.

Достоинства:


Комментарий:
думал будет побольше, качество время покажет, это ж викторинокс



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
13
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший нож, давно хотел купить и не разочаровался. Не лювтит, лезвия острые, все что надо, сделано добротно.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже не могу без этого ножа! Купил его так как потерял такой же
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Кошелев Максим Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за хороший,качественный оригинальный нож. Покупал отцу,он доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Melon

Достоинства:


Комментарий:
Нож классный, заточен идеально. Один мой друг разбирается в этих ножах, сказал оригинал. (кстати, он пока осматривал нож случайно себя им порезал-даже не заметил так как он очень сильно заточен)
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество! На кармане носить с собой всегда и везде самое то! Вроде бы оригинал, но если и реплика, то очень качественная.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож, еще там пила, забыл вытащить . Качество на вид очень хорошее
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер нож, качество компактный, выручает в быту и походах
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший нож. Причем уже имеется отличная заводская заточка. Пользуюсь в поездках, острый как новый.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качество ножа порадовало! Покупал его в качестве альтернативы карманному китайскому за 350р, ценовой разбег в разы, но и качество в разы выше и прослужит не один год. Остался доволен. ! ))
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
товар оригинальный,качество отличное ,нож в смазке инструкция на месте.рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Нож отличный! Качество на высоте, очень острый, пришёл раньше срока, спасибо продавцу и доставке.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Анна П

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный нож. Молодой человек остался доволен!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Дилара Г.

Достоинства:


Комментарий:
думал будет побольше, качество время покажет, это ж викторинокс


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