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Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций купить с доставкой в Москве
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Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций

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Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 1
Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 2
Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 3
Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 4
Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 5
Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
18
Функции
кусачки, плоскогубцы, нож с прямым лезвием, пила, ножницы, сантиметровая линейка, винный штопор, шпенек для комфортного раскрытия штопора, крестовая отвертка, держатель бит, набор бит с 9 насадками
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 1
  • Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 2
  • Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 3
  • Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 4
  • Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 5
  • Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
3 760 руб.  7 220 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций
3 760 руб. -48%
7 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
18
Функции
кусачки, плоскогубцы, нож с прямым лезвием, пила, ножницы, сантиметровая линейка, винный штопор, шпенек для комфортного раскрытия штопора, крестовая отвертка, держатель бит, набор бит с 9 насадками
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
10
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
323

Описание товара Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций

Мультитул Ganzo G304 станет отличным выбором, когда нужно что-то починить, открутить, собрать или смастерить без применения целого ящика инструментов. Эта модель поможет при ремонте техники и электроники, во время туристического похода и при решении бытовых проблем.

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
18
Функции
кусачки, плоскогубцы, нож с прямым лезвием, пила, ножницы, сантиметровая линейка, винный штопор, шпенек для комфортного раскрытия штопора, крестовая отвертка, держатель бит, набор бит с 9 насадками
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
10
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G304 станет отличным выбором, когда нужно что-то починить, открутить, собрать или смастерить без применения целого ящика инструментов. Эта модель поможет при ремонте техники и электроники, во время туристического похода и при решении бытовых проблем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - данный товар вы можете купить по цене 3760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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