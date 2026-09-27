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Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, "Lime Twist" купить с доставкой в Москве
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, "Lime Twist"

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Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 1
Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 2
Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 3
Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-брелок
Количество функций
5
Функции
нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей
Наличие карабина
да
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 1
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 2
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 3
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, &quot;Lime Twist&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, "Lime Twist"
4 030 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-брелок
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
0.9
Высота, см
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, "Lime Twist"

Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD ALOX COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От диких джунглей (Wild Jungle) до сахарной ваты (Cotton Candy) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.



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Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, "Lime Twist"




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-брелок
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
0.9
Высота, см
5.8
Страна производитель
Китай
Описание
Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD ALOX COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От диких джунглей (Wild Jungle) до сахарной ваты (Cotton Candy) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Victorinox Classic SD Alox Colors, 58 мм, 5 функций, "Lime Twist" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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