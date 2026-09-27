Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Chocolate Fudge"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-брелок
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Функции
зубочистка, ложка, нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей, пинцет
Длина, мм
58
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 586929
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Самовывоз в Москве
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2 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-брелок
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Функции
зубочистка, ложка, нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей, пинцет
Длина, мм
58
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.8
Высота, см
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
21
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Chocolate Fudge"
Нож-брелок VICTORINOX Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, лезвие и инструменты из нержавеющей стали, рукоять из пластика карамельного цвета Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От тосканского солнца (Tuscan Sun) до горного озера (Mountain Lake) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-брелок
Материал рукояти
пластик
Количество функций
7
Функции
зубочистка, ложка, нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей, пинцет
Длина, мм
58
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.8
Высота, см
5.8
Страна производитель
Китай
Нож-брелок VICTORINOX Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, лезвие и инструменты из нержавеющей стали, рукоять из пластика карамельного цвета Вдохновленные цветовым кругом, мы в Victorinox создали новую яркую коллекцию карманных ножей CLASSIC SD COLORS, способную превратить выполнение повседневных задач в более приятный увлекательный процесс. Цвет может изменять настроение и влиять на эмоции. С мыслью об этом мы и создали данную коллекцию, выполненную в современной цветовой гамме. От тосканского солнца (Tuscan Sun) до горного озера (Mountain Lake) – в серии Classic Colors найдется что-то для всех и каждого, что-то, что привнесёт ощущение веселья и энергии в повседневные дела.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож-брелок Victorinox Classic SD Colors, 58 мм, 7 функций, "Chocolate Fudge" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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