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Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)

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Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 1
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 2
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 3
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 4
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 5
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 6
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 7
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 8
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 9
Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
8
Функции
для снятия покрышек, для сборки и правки колёс, для ниппелей, для ремонта камер, для тормозных колодок, для затяжки спиц
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 1
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 2
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 3
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 4
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 5
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 6
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 7
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 8
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 9
  • Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587011
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)
980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
8
Функции
для снятия покрышек, для сборки и правки колёс, для ниппелей, для ремонта камер, для тормозных колодок, для затяжки спиц
Комплектация
плоский гаечный ключ 15/10/8 мм, гаечный ключ для велосипедных спиц 13/14g, набор из 6-ти бит в органайзере: крестовая PH2, шлицевая, 4 шестигранных 3/4/5/6 мм, специальный чехол, инструкция
Ширина, см
4.1
Высота, см
1.32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х2
Вес, г.
160

Описание товара Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)

Бренд Nextool является суббрендом экосистемы Xiaomi. Бренд Nextool является суббрендом экосистемы Xiaomi. Набор инструментов для ремонта и обслуживания велосипеда Nextool Multifunctional Bicycle Tool состоит из 12 инструментов, которые могут пригодиться во время велосипедной прогулки или кросса. Размер мультитула в закрытом состоянии меньше размера 3, 5-дюймового смартфона. Эргономичная конструкция удобно размещается в ладони. Полный захват создает комфортное ощущение при использовании. хранение сменных битвстроенная основа для хранения сменных бит, компактно и надежно размещается внутри, экономя место и надежно удерживая биты. интерфейс для битна корпусе мультитула располагается 2 монтажных интерфейса для магнитных. Легкий процесс установки и замены бит не отнимает время. Биты надежно держаться и не выпадают во время работы. чехолв комплекте Nextool Multifunctional Bicycle Tool идет чехол из бархата. Красивый и изысканный, легко носить с собой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
8
Функции
для снятия покрышек, для сборки и правки колёс, для ниппелей, для ремонта камер, для тормозных колодок, для затяжки спиц
Комплектация
плоский гаечный ключ 15/10/8 мм, гаечный ключ для велосипедных спиц 13/14g, набор из 6-ти бит в органайзере: крестовая PH2, шлицевая, 4 шестигранных 3/4/5/6 мм, специальный чехол, инструкция
Ширина, см
4.1
Высота, см
1.32
Страна производитель
Китай
Описание
Бренд Nextool является суббрендом экосистемы Xiaomi. Бренд Nextool является суббрендом экосистемы Xiaomi. Набор инструментов для ремонта и обслуживания велосипеда Nextool Multifunctional Bicycle Tool состоит из 12 инструментов, которые могут пригодиться во время велосипедной прогулки или кросса. Размер мультитула в закрытом состоянии меньше размера 3, 5-дюймового смартфона. Эргономичная конструкция удобно размещается в ладони. Полный захват создает комфортное ощущение при использовании. хранение сменных битвстроенная основа для хранения сменных бит, компактно и надежно размещается внутри, экономя место и надежно удерживая биты. интерфейс для битна корпусе мультитула располагается 2 монтажных интерфейса для магнитных. Легкий процесс установки и замены бит не отнимает время. Биты надежно держаться и не выпадают во время работы. чехолв комплекте Nextool Multifunctional Bicycle Tool идет чехол из бархата. Красивый и изысканный, легко носить с собой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122) - данный товар вы можете купить по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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