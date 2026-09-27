Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)
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Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool Bicycle Tool, черный (NE0122)
Бренд Nextool является суббрендом экосистемы Xiaomi. Бренд Nextool является суббрендом экосистемы Xiaomi. Набор инструментов для ремонта и обслуживания велосипеда Nextool Multifunctional Bicycle Tool состоит из 12 инструментов, которые могут пригодиться во время велосипедной прогулки или кросса. Размер мультитула в закрытом состоянии меньше размера 3, 5-дюймового смартфона. Эргономичная конструкция удобно размещается в ладони. Полный захват создает комфортное ощущение при использовании. хранение сменных битвстроенная основа для хранения сменных бит, компактно и надежно размещается внутри, экономя место и надежно удерживая биты. интерфейс для битна корпусе мультитула располагается 2 монтажных интерфейса для магнитных. Легкий процесс установки и замены бит не отнимает время. Биты надежно держаться и не выпадают во время работы. чехолв комплекте Nextool Multifunctional Bicycle Tool идет чехол из бархата. Красивый и изысканный, легко носить с собой.
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Теги товара: подарочные
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Теги товара: подарочные
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