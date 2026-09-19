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Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный купить с доставкой в Москве
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Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный

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Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный - фото 1
Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
  • Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный - фото 1
  • Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный
1 260 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
90

Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный

Нож-брелок Victorinox Classic Escort 0.6123 58 мм, 6 функций, красный обладает небольшими, но полностью функциональными инструментами, которые можно использовать в различных ситуациях. Изделие крепится к кольцу с ключами. Все инструменты расположены внутри корпуса.

Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож-брелок Victorinox Classic Escort 0.6123 58 мм, 6 функций, красный обладает небольшими, но полностью функциональными инструментами, которые можно использовать в различных ситуациях. Изделие крепится к кольцу с ключами. Все инструменты расположены внутри корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Victorinox Classic Escort, 58 мм, 6 функций, красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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