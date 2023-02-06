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Мультитул Stayer Professional 22852_z01 купить с доставкой в Москве
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Мультитул Stayer Professional 22852_z01

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Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 1
Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 2
Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 3
Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 4
Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 5
Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 6
Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 7
Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, серрейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ, набор из 11 бит, адаптер
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 1
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 2
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 3
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 4
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 5
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 6
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 7
  • Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Stayer Professional 22852_z01
1 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, серрейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ, набор из 11 бит, адаптер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х5
Вес, г.
390

Описание товара Мультитул Stayer Professional 22852_z01

Многофункциональный инструмент PROFESSIONAL 12 в 1 STAYER 22852_z01 - это незаменимый инструмент, который выполняет функции 12 инструментов, таких как плоскогубцы, кусачки, нож, отвёртка, открывалка, напильник. Он компактный и лёгкий, поэтому его удобно брать с собой на пикники, охоту и рыбалку. Инструмент изготовлен из нержавеющей инструментальной стали. К нему прилагается 11 бит и адаптер.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Stayer Professional 22852_z01

06.02.2023
Сергей

Достоинства:
Простенький, крепенький, вроде надёжный, удобный размер насадок к отвёртке, удобный чехол с отдельным карманчиком для бит.

Недостатки:
Никелировка на приспособлении для чистки рыбы (вроде так называется это приспособление) отходит слоем. Адаптер на отвёртку для установки бит чуть больше чем надо (люфтит). Хотелось бы чтобы нож был хотя бы на 1, 0 см больше, а лучше на 2.0 (5 .0 явно маловато) тем более, что место есть.

Комментарий:
За такие деньги не самый плохой вариант



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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
плоскогубцы, кусачки, захват для цилиндров и гаек, нож, напильник, рыбочистка, отвертка PH, отвертка SL (малая), отвертка SL (средняя), открывалка для консервных банок, открывалка для бутылок, серрейторный нож, специальный нож для хозяйственных работ, набор из 11 бит, адаптер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный инструмент PROFESSIONAL 12 в 1 STAYER 22852_z01 - это незаменимый инструмент, который выполняет функции 12 инструментов, таких как плоскогубцы, кусачки, нож, отвёртка, открывалка, напильник. Он компактный и лёгкий, поэтому его удобно брать с собой на пикники, охоту и рыбалку. Инструмент изготовлен из нержавеющей инструментальной стали. К нему прилагается 11 бит и адаптер.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.02.2023
Сергей

Достоинства:
Простенький, крепенький, вроде надёжный, удобный размер насадок к отвёртке, удобный чехол с отдельным карманчиком для бит.

Недостатки:
Никелировка на приспособлении для чистки рыбы (вроде так называется это приспособление) отходит слоем. Адаптер на отвёртку для установки бит чуть больше чем надо (люфтит). Хотелось бы чтобы нож был хотя бы на 1, 0 см больше, а лучше на 2.0 (5 .0 явно маловато) тем более, что место есть.

Комментарий:
За такие деньги не самый плохой вариант


Мультитул Stayer Professional 22852_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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