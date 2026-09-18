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Нож Victorinox Rally 0.6163 купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Rally 0.6163

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Нож Victorinox Rally 0.6163 - фото 1
Нож Victorinox Rally 0.6163 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Rally 0.6163 - фото 1
  • Нож Victorinox Rally 0.6163 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Нож Victorinox Rally 0.6163
1 650 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
30

Описание товара Нож Victorinox Rally 0.6163

Нож-брелок Victorinox Classic Rally 0.6163 58 мм, 9 функций красный включает разнообразный инструмент, что делает набор универсальным в применении. Изделие выполнено в форме брелка, но каждый элемент набора полностью функционален, легко извлекается и убирается обратно.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Rally 0.6163




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож-брелок Victorinox Classic Rally 0.6163 58 мм, 9 функций красный включает разнообразный инструмент, что делает набор универсальным в применении. Изделие выполнено в форме брелка, но каждый элемент набора полностью функционален, легко извлекается и убирается обратно.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Rally 0.6163 – стоимость товара 1650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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