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Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red

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Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 1
Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 2
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Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 4
Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 5
Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 6
Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 7
Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Функции
большое лезвие, консервный нож, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, штопор, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 2
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 3
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 4
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 5
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 6
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 7
  • Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202279
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red
1 910 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Функции
большое лезвие, консервный нож, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, штопор, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red

Швейцарский нож красный Victorinox Waiter 0.3303 представляет собой многофункциональное устройство, которое имеет компактную конструкцию со сложенными внутри корпуса инструментами. Все рабочие элементы выполняются из прочного металла и прослужат длительное время. Модель станет отличным спутником туриста или путешественника.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
9
Функции
большое лезвие, консервный нож, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, штопор, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож красный Victorinox Waiter 0.3303 представляет собой многофункциональное устройство, которое имеет компактную конструкцию со сложенными внутри корпуса инструментами. Все рабочие элементы выполняются из прочного металла и прослужат длительное время. Модель станет отличным спутником туриста или путешественника.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Waiter 0.3303 Red - по цене 1910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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