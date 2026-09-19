Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
В наличии
Код товара: 385687
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
330
Описание товара Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
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Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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