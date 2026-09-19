Top.Mail.Ru
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 6
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 7
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 6
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 7
  • Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
1 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
330

Описание товара Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол

Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол

Отзывы о товаре Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Ganzo G105, 105 мм, 22 функции, нейлоновый чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...