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Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red

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Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red - фото 1
Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red
6 810 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х3
Вес, г.
167

Описание товара Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red

Нож Victorinox Outrider 111 мм 0.8513 с набором из 14 функций может стать отличным подарком любителям охоты, рыбалки и походов. Рабочие части и корпус изготавливаются из высокопрочных материалов, что является гарантией долговечности. Все рабочие элементы складываются в рукоятку, что обеспечивает безопасность во время хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
14
Функции
фиксирующееся лезвие slider lock, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, с инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву, ножницы, длинная крестовая отвёртка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.15
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Outrider 111 мм 0.8513 с набором из 14 функций может стать отличным подарком любителям охоты, рыбалки и походов. Рабочие части и корпус изготавливаются из высокопрочных материалов, что является гарантией долговечности. Все рабочие элементы складываются в рукоятку, что обеспечивает безопасность во время хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Outrider 0.8513 Red - данный товар вы можете купить по цене 6810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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