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Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный

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Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный - фото 1
Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный - фото 1
  • Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 46770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный
7 030 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный

Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC - многофункциональный перочинный нож с уникальным лезвием с системами блокировки и открывания одной рукой. На каждый швейцарский нож Victorinox распространяется пожизненная гарантия от производителя на материалы и качество сборки.

Особенности:

  • Нож Victorinox RangerGrip может выполнять 11 функций: большое лезвие с системой блокировки, консервный нож, плоская отвертка, открывалка для бутылок, приспособление для сгибания проволоки, развертка, шило с ушком, штопор, пинцет, зубочистка, кольцо для ключей;
  • Инструменты ножа были выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из высококачественного пластика;
  • Нож открывается одной рукой с помощью петли, расположенной на клинке;
  • Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC оснащен механизмом фиксации лезвия: нож не закроется сам в процессе работы и не навредит вашему здоровью;
  • В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC - многофункциональный перочинный нож с уникальным лезвием с системами блокировки и открывания одной рукой. На каждый швейцарский нож Victorinox распространяется пожизненная гарантия от производителя на материалы и качество сборки.

Особенности:

  • Нож Victorinox RangerGrip может выполнять 11 функций: большое лезвие с системой блокировки, консервный нож, плоская отвертка, открывалка для бутылок, приспособление для сгибания проволоки, развертка, шило с ушком, штопор, пинцет, зубочистка, кольцо для ключей;
  • Инструменты ножа были выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из высококачественного пластика;
  • Нож открывается одной рукой с помощью петли, расположенной на клинке;
  • Victorinox RangerGrip 61 0.9553.MC оснащен механизмом фиксации лезвия: нож не закроется сам в процессе работы и не навредит вашему здоровью;
  • В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox RangerGrip 61 0 9553 MC 130мм 11 функц красно-чёрный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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