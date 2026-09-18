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Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage

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Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage - фото 1
Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с маленькой отверткой, открывашка для бутылок с отверткой, инструмент для зачистки проводов, бур-расширитель, пробойник, долото, брелок из нержавейки, пинцет, зубочистка, ножницы, многоцелевой крюк (держатель пакетов), пила по дереву
Наличие карабина
да
  • Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage - фото 1
  • Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage
5 230 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с маленькой отверткой, открывашка для бутылок с отверткой, инструмент для зачистки проводов, бур-расширитель, пробойник, долото, брелок из нержавейки, пинцет, зубочистка, ножницы, многоцелевой крюк (держатель пакетов), пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
110

Описание товара Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage

Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 камуфляжный обладает удобной рукояткой с особой окраской. Имеется 15 функций, которые делают инструмент практичным в любой ситуации. Небольшие размеры не затрудняют ношение изделия с собой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с маленькой отверткой, открывашка для бутылок с отверткой, инструмент для зачистки проводов, бур-расширитель, пробойник, долото, брелок из нержавейки, пинцет, зубочистка, ножницы, многоцелевой крюк (держатель пакетов), пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 камуфляжный обладает удобной рукояткой с особой окраской. Имеется 15 функций, которые делают инструмент практичным в любой ситуации. Небольшие размеры не затрудняют ношение изделия с собой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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