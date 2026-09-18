Нож Victorinox Ranger 1.3763 Red
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
21
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202275
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
21
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
23х12х2
Вес, г.
127
Описание товара Нож Victorinox Ranger 1.3763 Red
Швейцарский нож красный Victorinox Ranger 1.3763 включает в себя несколько предметов для выполнения различных операций (есть лезвие большое и малое, консервный нож, штопор, маленькая, стандартная и тонкая отвертки, открывалка для бутылок, приспособление для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, зубочистка, пинцет, ножницы, многофункциональный крючок, пилка по дереву, стамеска, пилка для ногтей, напильник для обработки металлических поверхностей, инструмент для чистки ногтей, ножовка по металлу). Модель изготавливается из высококачественных материалов и прослужит длительное время.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
21
Наличие карабина
нет
Швейцарский нож красный Victorinox Ranger 1.3763 включает в себя несколько предметов для выполнения различных операций (есть лезвие большое и малое, консервный нож, штопор, маленькая, стандартная и тонкая отвертки, открывалка для бутылок, приспособление для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, зубочистка, пинцет, ножницы, многофункциональный крючок, пилка по дереву, стамеска, пилка для ногтей, напильник для обработки металлических поверхностей, инструмент для чистки ногтей, ножовка по металлу). Модель изготавливается из высококачественных материалов и прослужит длительное время.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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