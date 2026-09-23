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Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный

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Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 1
Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 2
Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 3
Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 4
Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 5
Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 6
Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 7
Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
Лезвие, большое / Открывалка для коробок / Отвертка 3 мм. / Пилочка для ногтей / Средство для чистки ногтей / Открывалка для бутылок / Отвертка 7 мм. / Приспособление для зачистки проводов / Зажим для переноски
Длина, мм
100
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 1
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 2
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 3
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 4
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 5
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 6
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 7
  • Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный
6 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
Лезвие, большое / Открывалка для коробок / Отвертка 3 мм. / Пилочка для ногтей / Средство для чистки ногтей / Открывалка для бутылок / Отвертка 7 мм. / Приспособление для зачистки проводов / Зажим для переноски
Длина, мм
100
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный

Современный перочинный нож Victorinox Synergy Alox в красном цвете — это минималистичный и функциональный инструмент из премиальной коллекции Alox Refined 2025 года. Модель объединяет 9 незаменимых функций в компактном скелетонированном корпусе, идеально подходя для повседневного ношения EDC, дома, в поездках и на работе. Изготовленный в Швейцарии из высококачественной нержавеющей стали, нож оснащен большим лезвием длиной 70 мм. Лезвие с гладкой заточкой и формой Drop-Point имеет твердый фиксатор Liner Lock, который надежно блокирует его в открытом положении и предотвращает случайное складывание. Открывание лезвия производится классически двумя руками. Скелетонированные красные накладки рукояти выполнены из анодированного алюминия Alox — этот материал обеспечивает исключительную легкость, прочность и износостойкость, а рифленая текстура гарантирует надежный хват.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Количество функций
9
Функции
Лезвие, большое / Открывалка для коробок / Отвертка 3 мм. / Пилочка для ногтей / Средство для чистки ногтей / Открывалка для бутылок / Отвертка 7 мм. / Приспособление для зачистки проводов / Зажим для переноски
Длина, мм
100
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3
Высота, см
2
Страна производитель
Швейцария
Описание
Современный перочинный нож Victorinox Synergy Alox в красном цвете — это минималистичный и функциональный инструмент из премиальной коллекции Alox Refined 2025 года. Модель объединяет 9 незаменимых функций в компактном скелетонированном корпусе, идеально подходя для повседневного ношения EDC, дома, в поездках и на работе. Изготовленный в Швейцарии из высококачественной нержавеющей стали, нож оснащен большим лезвием длиной 70 мм. Лезвие с гладкой заточкой и формой Drop-Point имеет твердый фиксатор Liner Lock, который надежно блокирует его в открытом положении и предотвращает случайное складывание. Открывание лезвия производится классически двумя руками. Скелетонированные красные накладки рукояти выполнены из анодированного алюминия Alox — этот материал обеспечивает исключительную легкость, прочность и износостойкость, а рифленая текстура гарантирует надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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