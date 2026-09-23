Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный
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Характеристики
Описание товара Нож Victorinox Synergy Alox, 163 мм, 9 функций, красный
Современный перочинный нож Victorinox Synergy Alox в красном цвете — это минималистичный и функциональный инструмент из премиальной коллекции Alox Refined 2025 года. Модель объединяет 9 незаменимых функций в компактном скелетонированном корпусе, идеально подходя для повседневного ношения EDC, дома, в поездках и на работе. Изготовленный в Швейцарии из высококачественной нержавеющей стали, нож оснащен большим лезвием длиной 70 мм. Лезвие с гладкой заточкой и формой Drop-Point имеет твердый фиксатор Liner Lock, который надежно блокирует его в открытом положении и предотвращает случайное складывание. Открывание лезвия производится классически двумя руками. Скелетонированные красные накладки рукояти выполнены из анодированного алюминия Alox — этот материал обеспечивает исключительную легкость, прочность и износостойкость, а рифленая текстура гарантирует надежный хват.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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