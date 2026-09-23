Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
Лезвие. Пилочка для ногтей с отверткой 2.5 мм. Ножницы. Кольцо для ключей.
Длина, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб.
В наличии
Код товара: 738439
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4 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
Лезвие. Пилочка для ногтей с отверткой 2.5 мм. Ножницы. Кольцо для ключей.
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый
Мультитул Victorinox — компактный швейцарский помощник на каждый день. Его ширина всего 8 см и высота 3 см, а весит он лишь 16,5 грамма, поэтому легко помещается даже в самой маленькой сумке или кармане. Несмотря на миниатюрные размеры, в нём — сразу 5 функций, которые выручат в быту, на природе или в путешествии. Надёжное швейцарское качество Victorinox и универсальность делают этот мультитул отличным выбором для тех, кто ценит практичность и мобильность инструментов.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
Лезвие. Пилочка для ногтей с отверткой 2.5 мм. Ножницы. Кольцо для ключей.
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швейцария
Мультитул Victorinox — компактный швейцарский помощник на каждый день. Его ширина всего 8 см и высота 3 см, а весит он лишь 16,5 грамма, поэтому легко помещается даже в самой маленькой сумке или кармане. Несмотря на миниатюрные размеры, в нём — сразу 5 функций, которые выручат в быту, на природе или в путешествии. Надёжное швейцарское качество Victorinox и универсальность делают этот мультитул отличным выбором для тех, кто ценит практичность и мобильность инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox, 58 мм, 5 функций, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4950 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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