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Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять

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Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 080 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять
7 080 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
130

Описание товара Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять

Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять

Отзывы о товаре Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Forester, 111 мм, 10 функций, с фиксатором лезвия, деревянная рукоять - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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