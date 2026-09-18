Нож Victorinox Classic 0.6221.26
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
В наличии
Код товара: 202336
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 920 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, г.
150
Описание товара Нож Victorinox Classic 0.6221.26
Нож-брелок Victorinox Classic Alox 0.6221.26 58 мм, 5 функций, серебристый имеет небольшие размеры и аккуратную форму. Компактное расположение инструментов внутри позволяет без труда извлекать и использовать каждый из них. Имеется кольцо для подвешивания.
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Нож-брелок Victorinox Classic Alox 0.6221.26 58 мм, 5 функций, серебристый имеет небольшие размеры и аккуратную форму. Компактное расположение инструментов внутри позволяет без труда извлекать и использовать каждый из них. Имеется кольцо для подвешивания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Classic 0.6221.26 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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