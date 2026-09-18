Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, ножницы с серейторной заточкой, кусачки для ногтей, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
В наличии
Код товара: 202309
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 840 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Пожизненная гарантия
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, ножницы с серейторной заточкой, кусачки для ногтей, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
33
Описание товара Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red
Красный нож 65 мм 8 функций Victorinox Classic Nail Clip 580 0.6463 служит для ежедневного удобства пользователя в различных бытовых нуждах. Коллекция Classic Range, 65 мм. Размер ножа - 65х17х19 мм. Серрейторные ножницы, входящие в состав данного складного ножа, позволяют в случае необходимости резать прочные веревки, канаты и тросы соответствующего диаметра. Функции: Лезвие; Пилка; - с инструментом для ухода за ногтями; Кусачки для ногтей; Серрейторные ножницы; Пинцет; Зубочистка; Кольцо для ключей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
8
Функции
лезвие, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, ножницы с серейторной заточкой, кусачки для ногтей, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Красный нож 65 мм 8 функций Victorinox Classic Nail Clip 580 0.6463 служит для ежедневного удобства пользователя в различных бытовых нуждах. Коллекция Classic Range, 65 мм. Размер ножа - 65х17х19 мм. Серрейторные ножницы, входящие в состав данного складного ножа, позволяют в случае необходимости резать прочные веревки, канаты и тросы соответствующего диаметра. Функции: Лезвие; Пилка; - с инструментом для ухода за ногтями; Кусачки для ногтей; Серрейторные ножницы; Пинцет; Зубочистка; Кольцо для ключей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox NailClip 580 0.6463 Red - данный товар вы можете купить по цене 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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