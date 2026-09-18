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Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T купить с доставкой в Москве
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Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карточка-мультитул
Количество функций
10
Функции
нож для вскрытия конвертов, ножницы, пинцет, зубочистка, шариковая ручка, линейка, булавка, отвёртка, пилка для ногтей
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T - фото 2
  • Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T
3 700 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал
пластик
Количество функций
10
Функции
нож для вскрытия конвертов, ножницы, пинцет, зубочистка, шариковая ручка, линейка, булавка, отвёртка, пилка для ногтей
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.4
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
70

Описание товара Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T

Швейцарская карточка включает в себя набор инструмента, пригодного для проведения ремонта. Небольшие размеры позволяют всегда держать инструмент при себе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал
пластик
Количество функций
10
Функции
нож для вскрытия конвертов, ножницы, пинцет, зубочистка, шариковая ручка, линейка, булавка, отвёртка, пилка для ногтей
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.4
Высота, см
5.4
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарская карточка включает в себя набор инструмента, пригодного для проведения ремонта. Небольшие размеры позволяют всегда держать инструмент при себе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox SwissCard 0.7100.T - данный товар вы можете купить по цене 3700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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