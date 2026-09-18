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Нож Victorinox Climber 1.3703 Red купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Climber 1.3703 Red

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Нож Victorinox Climber 1.3703 Red - фото 1
Нож Victorinox Climber 1.3703 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Climber 1.3703 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Climber 1.3703 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 260 руб.  5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202263
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
14
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
91

Описание товара Нож Victorinox Climber 1.3703 Red

Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Climber 1.3703 Red




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
14
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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