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Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный купить с доставкой в Москве
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Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный

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Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 1
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 2
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 3
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 4
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 5
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 6
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 7
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 8
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 9
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 10
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 11
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 12
Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, маленькое / Ножницы / Отвертка 2,5 мм / Пилочка для ногтей / Брелок для ключей
Длина, мм
150
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 1
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 2
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 3
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 4
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 5
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 6
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 7
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 8
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 9
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 10
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 11
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 12
  • Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный
4 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, маленькое / Ножницы / Отвертка 2,5 мм / Пилочка для ногтей / Брелок для ключей
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный

Компактный мультитул Victorinox весит всего 16 грамм — такой помощник станет незаметным спутником в кармане или сумке. Благодаря ширине 8 см и высоте 3 см, он не займет много места, но при этом предлагает сразу 5 полезных функций. Решит мелкие задачи и не подведет в нужный момент. Швейцарское качество Victorinox оценят все, кто ищет надежный инструмент минимумом веса и максимальной пользой.



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Отзывы о товаре Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Функции
Лезвие, маленькое / Ножницы / Отвертка 2,5 мм / Пилочка для ногтей / Брелок для ключей
Длина, мм
150
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Швеция
Описание
Компактный мультитул Victorinox весит всего 16 грамм — такой помощник станет незаметным спутником в кармане или сумке. Благодаря ширине 8 см и высоте 3 см, он не займет много места, но при этом предлагает сразу 5 полезных функций. Решит мелкие задачи и не подведет в нужный момент. Швейцарское качество Victorinox оценят все, кто ищет надежный инструмент минимумом веса и максимальной пользой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 мм, 5 функций, красный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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