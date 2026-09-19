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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий

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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий
4 410 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
110

Описание товара Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий

Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож с малой отверткой (также для винта с крестообразным шлицем) Открывалка для бутылок с отверткой Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок Пила по дереву

Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
14
Длина, мм
91
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Функции ножа Большое лезвие Малое лезвие Штопор Консервный нож с малой отверткой (также для винта с крестообразным шлицем) Открывалка для бутылок с отверткой Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Ножницы Многофункциональный крючок Пила по дереву
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий - по цене 4410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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