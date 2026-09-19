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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный купить с доставкой в Москве
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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный

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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото 1
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото 2
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото 1
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото 2
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385760
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
50

Описание товара Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный

Швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3 черная представляет собой универсальный набор инструмента, который можно использовать при проведении ремонта и в бытовых условиях. Небольшие размеры упрощают хранение карточки - ее можно держать в бумажнике или кошельке.

Отзывы о товаре Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3 черная представляет собой универсальный набор инструмента, который можно использовать при проведении ремонта и в бытовых условиях. Небольшие размеры упрощают хранение карточки - ее можно держать в бумажнике или кошельке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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