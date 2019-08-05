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Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red

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Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 1
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 2
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 3
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 4
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 5
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 6
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 7
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 8
Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
16
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвертка, открывалка для бутылок, малая отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, крестоваяотвертка, лупа 8x
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 2
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 3
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 4
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 5
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 6
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 7
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 8
  • Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202300
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвертка, открывалка для бутылок, малая отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, крестоваяотвертка, лупа 8x
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
110

Описание товара Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red

Швейцарский нож с классическим дизайном, небольшими размерами и удобной формой. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Explorer 1.6703 Red

05.08.2019
Андрей

Достоинства:
Великолепный многофункциональный нож-мультитул,для ношения на каждый день.Уже выручал в трудную минуту,когда не оказалось под рукой полноценного инструмента.В частности делал отверстия шилом развёрткой в пластиковых деталях.Так же очень выручает лупа,когда необходимо прочитать очень мелкий шрифт.Нож из "коробки"имеет отличную заточку.Все инструменты издают характерный
щелчок при .закрытии.Качество ножа великолепное.Одним словом "Викторинокс"!

Недостатки:
Недостатков не выявил.

Комментарий:
Приобрёл в магазине Котофото,великолепный нож-мультитул "Викторинокс"эксплорер.Покупкой очень доволен.Так же отличный подарок.Магазином Котофото и покупкой очень доволен,рекомендую!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
16
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвертка, открывалка для бутылок, малая отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, крестоваяотвертка, лупа 8x
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.2
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож с классическим дизайном, небольшими размерами и удобной формой. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.08.2019
Андрей

Достоинства:
Великолепный многофункциональный нож-мультитул,для ношения на каждый день.Уже выручал в трудную минуту,когда не оказалось под рукой полноценного инструмента.В частности делал отверстия шилом развёрткой в пластиковых деталях.Так же очень выручает лупа,когда необходимо прочитать очень мелкий шрифт.Нож из "коробки"имеет отличную заточку.Все инструменты издают характерный
щелчок при .закрытии.Качество ножа великолепное.Одним словом "Викторинокс"!

Недостатки:
Недостатков не выявил.

Комментарий:
Приобрёл в магазине Котофото,великолепный нож-мультитул "Викторинокс"эксплорер.Покупкой очень доволен.Так же отличный подарок.Магазином Котофото и покупкой очень доволен,рекомендую!


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