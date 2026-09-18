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Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black

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Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black - фото 1
Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black - фото 1
  • Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
6 890 руб.  8 450 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black
6 890 руб. -18%
8 450 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
170

Описание товара Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black

Классичческий перочинный нож с фиксирующимся лезвием. Двухкомпонентная шершавая рукоятка очень удобна для захвата, в комплект входит шнурок из нейлона.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
6
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Классичческий перочинный нож с фиксирующимся лезвием. Двухкомпонентная шершавая рукоятка очень удобна для захвата, в комплект входит шнурок из нейлона.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Hunter XT One Hand 0.8341.MC9 Orange-Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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