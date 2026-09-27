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Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) купить с доставкой в Москве
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Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050)

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Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 1
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 2
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 3
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 4
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 5
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 6
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 7
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 8
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 9
Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
5
Функции
плоскогубцы с игольчатым носиком, захват, кусачки, пилочка для ногтей, нож, открывалка для бутылок, консервный нож, плоская отвертка, крестообразная отвертка, отверстие для брелка, кольцо для брелка, ножницы
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 1
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 2
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 3
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 4
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 5
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 6
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 7
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 8
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 9
  • Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587018
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Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
плоскогубцы с игольчатым носиком, захват, кусачки, пилочка для ногтей, нож, открывалка для бутылок, консервный нож, плоская отвертка, крестообразная отвертка, отверстие для брелка, кольцо для брелка, ножницы
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х2
Вес, г.
83

Описание товара Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050)

Вы хотите вооружиться карманным набором инструментов, которые помогут вам в повседневной деятельностиx Nextool Mini Flagship как раз для вас!. Он оснащен такими инструментами, как плоскогубцы и отвертки, а также практичными аксессуарами открывалка для бутылок и банок. В наборе вы также есть специальное кольцо, позволяющее прикрепить мультитул к вашим ключам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Nextool Mini Flagship, зеленый (NE20050)




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Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
плоскогубцы с игольчатым носиком, захват, кусачки, пилочка для ногтей, нож, открывалка для бутылок, консервный нож, плоская отвертка, крестообразная отвертка, отверстие для брелка, кольцо для брелка, ножницы
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Ширина, см
2.7
Высота, см
1.75
Страна производитель
Китай
Описание
Вы хотите вооружиться карманным набором инструментов, которые помогут вам в повседневной деятельностиx Nextool Mini Flagship как раз для вас!. Он оснащен такими инструментами, как плоскогубцы и отвертки, а также практичными аксессуарами открывалка для бутылок и банок. В наборе вы также есть специальное кольцо, позволяющее прикрепить мультитул к вашим ключам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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