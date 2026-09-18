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Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red

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Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 1
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 2
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 3
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Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 5
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 6
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 7
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 8
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Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 10
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 11
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 12
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 13
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 14
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, малое лезвие, консервный нож с маленькой отвёрткой Phillips, открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 2
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 3
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 4
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 5
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 6
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 7
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 8
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 9
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 10
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 11
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 12
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 13
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 14
  • Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red
2 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, малое лезвие, консервный нож с маленькой отвёрткой Phillips, открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х1
Вес, г.
70

Описание товара Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red

Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, малое лезвие, консервный нож с маленькой отвёрткой Phillips, открывалка для бутылок с отверткой, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож включает в себя обширный и многофункциональный набор инструмента. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Recruit 0.2503 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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